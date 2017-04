Zece localitati din judetul Suceava, in continuare fara curent electric

UpDate:Institutia Prefectului-judetul Suceava informeaza faptul ca la ora 10.00 erau avarii produse la retelele de distributie a energiei electrice in 20 de localitati, dintre care 12 afectate total: Valeni, Botesti, Bradatel, Lamaseni, Mihailesti, Pocoleni, Radaseni, Rotopanesti, Banesti, Cotu Dobei, Fantanele, Stamate si opt ramase alimentate partial: Poiana Marului, Straja, Brodina, Horodnic de Sus, Veresti, Falticeni, Horodniceni, Baia, fiind afectati 6.330 de consumatori casnici. Patru echipe de interventie ale operatorului de distributie a energiei electrice sunt in teren pentru remedierea defectiunilor. Zece localitati din judetul Suceava sunt in continuare fara curent electric. Institutia Prefectului-judetul Suceava a informat ca, vineri, la ora 6.00, zece localitati, nu erau alimentate cu energie electrica, sapte dintre acestea total: Poiana Marului, Valeni, Stanisoara, Benia, Horodnic de Sus, Brodina, Lucina si trei localitati partial: Straja, Salcea, Dumbraveni, fiind afectati 2854 de consumatori casnici. Cinci echipe de interventie ale operatorului de distributie a energiei electrice erau in teren, actionand pentru remedierea defectiunilor. Temperatura aerului in judetul Suceava la ora 5,00 a fost cuprinsa intre: -5 grade Celsius, la statia hidrometrica Parhauti si +1 grad Celsius la statia hidrometrica Tibeni. S-au inregistrat precipitatii cuprinse intre:2,8 l/mp la statia hidrometrica Poiana Stampei si 30,6l/mp la statia hidrometrica Gura Humorului. Stratul de zapada este cuprins intre: un centimetru la statia hidrometrica Siret si 40 centimetri la statia hidrometrica Gura Humorului. Potrivit Institutiei Prefectului, in acest moment, pe drumurile publice din judet, se circula in conditii de iarna, stratul de zapada fiind de 0-2 centimetri si se lucreaza cu utilaje de deszapezire si de imprastiere a matetialului antiderapant.