Zece posturi de politisti locali scoase la concurs pentru prevenirea accidentelor rutiere din municipiul Suceava VIDEO

Primaria Municipiului Suceava va scoate la concurs zece posturi de politisti locali cu atributii pe linie rutiera. Anuntul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care considera ca astfel vor fi prevenite accidentele rutiere. Noii politisti locali vor forma patrule mixte alaturi de cei de la Politia Nationala. "Am avut discutii cu cei de la Politia Rutiera si am cazut de comun acord ca singura solutie e sa facem mai multa prevenire si sa avem cat mai multe patrule rutiere in oras. Primaria Municipiului Suceava va mai angaja zece politisti locali, pentru rutiera. Vom face patrule mixte cu cei de la Politia Nationala in asa fel incat numarul patrulelor rutiere sa creasca... Am gasit solutia legala, Primaria are aproximativ 90 de posturi vacante. Avem posibilitatea, am depistat zece posturi pe care le transformam de la primarie", a declarat edilul.

La inceputul acestei luni, intr-un singur weekend, sapte persoane si-au perdut viata in urma unor accidente rutiere in municipiul Suceava.