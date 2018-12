Zeci de animale si pasari moarte intr-un devastator incendiu, la Balcauti

Incendiu devastator intr-o gospodarie din Balcauti, sambata dupa amiaza. Pompierii militari ai Garzii de Interventie Siret au intervenit cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la grajdul si un depozit de furaje, corp comun, din gospodaria unei femei de 42 de ani. Proprietara avea 11 pui de caine din rasa Cane Corso in adapostul care a luat foc si pentru a-i incalzi a montat acolo o lampa care emana caldura. Cand s-a dus sa verifice in ce stare erau cateii si-a dat seama ca adapostul a luat foc si a sunatl la 112. Au ars in urma incendiului astereala acoperisului grajdului, pe aproximativ 40 mp, peretii din lemn pe aproximativ 50 mp, planseul pe 40 mp, circa 5 tone de furaje depozitate in interior si acoperisul depozitului de furaje. S-au degradat peretii din lemn ai constructiei pe aproximativ 100 mp. De asemenea, au pierit cei 11 catei, 2 capre si 30 de pasari de curte. Prejudiciul a fost evaluat la 20.000 de lei. Pompierii au stabilita cauza probabila de izbucnire a incendiului efectul termic al curentului electric, generat de aparate electrice (de incalzire) lasate sub tensiune. Din fericire, nu s-au inregistrat victime omenesti, iar pompierii au salvat locuinta proprietarei.