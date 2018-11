Zeci de bilete gratuite de tratament, disponibile pentru pensionarii suceveni

Biletele de tratament disponibile, vizeaza statiunile: Amara, 1 Mai, Caciulata, Herculane, Olanesti, Lacul Sarat, Moneasa si Pucioasa, iar plecarea in statiune se face intre 28.11.2018 si 03.12.2018.

Vesti bune de la Casa Judetean de Pensii Suceava. Mai sunt disponibile, pana la finele anului, zeci de bilete de tratament gratuite pentru pensionari. Directorul Executiv al Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, informeaza ca pentru ultima serie din acest an, au fost alocate institutiei, un numar total de 241 bilete de tratament. Din totalul de 241 bilete de tratament alocate institutiei, un numar de aproximativ 100 de bilete sunt pentru statiunea Vatra Dornei. Din cele 241 bilete, au fost ocupate deja 196, iar 45 bilete de tratament au ramas disponibile, astfel incat persoanele interesate, care au calitatea de pensionari, se pot adresa Casei Judetene de Pensii Suceava, in vederea repartizarii unui bilet de tratament, in limita numarului de locuri disponibile. Biletele de tratament disponibile, vizeaza statiunile: Amara, 1 Mai, Caciulata, Herculane, Olanesti, Lacul Sarat, Moneasa si Pucioasa, iar plecarea in statiune se face intre 28.11.2018 si 03.12.2018.'Celor 45 de bilete de tratament disponibile, li se adauga si numarul de bilete de tratament la care beneficiarii renunta.Astfel,din totalul biletelor ocupate pana la acest moment, 196, exista persoane care au informat telefonic, ca intentioneaza sa renunte la plecarea in statiune, motiv pentru care, invitam persoanele interesate, care au calitatea de pensionari,respectiv asigurati, sa se adreseze Casei Judetene de Pensii Suceava, in vederea alocarii unui bilet de tratament si din cele la care s-a renuntat', a precizat Boliacu.