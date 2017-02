Zeci de case si curti inundate in zona Dornelor dupa topirea ghetii si a zapezii

Inundatii in zona Dornelor, la Vatra Dornei si Dorna Candrenilor, dupa ce sambata debitele raurilor Dorna si Bistrita au crescut ingrijorator din cauza topirii zapezilor de pe versanti si a gheturilor din albii.Apa revarsata din albia raurilor a afectat pana duminica dimineata 16 case,33 de anexe si 18 curti. Pompierii militari au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei si saci de nisip pentru ridicarea unor diguri de protectie."De la primele semne de crestere a debitelor, la nivelul Detasamentului de Pompieri Vatra Dornei s-au pregatit tehnica si mijloacele de interventie si a fost crescuta capacitatea operationala prin chemarea la serviciu a militarilor aflati in tura libera. Au fost informati membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Suceava si toate primariile din zona amenintata cu privire la pericolul producerii de inundatii, urmand ca presedintii comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa asigure permanenta la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale. Echipaje ale lucratorilor SGA, ale pompierilor militari si ale politistilor au monitorizat permanent zonele", se arata intr-un comunicat al ISU Suceava. Un numar de 30 de pompieri militari au intervenit toata noaptea cu autospeciale si patru motopompe, pentru evacuarea apei si pentru ridicarea unor diguri din saci de nisip, in zonele in care apa ameninta gospodariile.Au mai intervenit lucratori ai Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Vatra Dornei, cu primarul si viceprimarul municipiului, precum si primarul si voluntari ai comunei Dorna Candrenilor, cu utilaje si accesorii specifice. Ptru turisti care se aflau intr-o pensiune ce risca sa fie inundata au fost sfatuiti de pompieri sa plece acasa, lucru care s-a si intamplat. "Echipajele structurilor implicate in gestionarea situatiilor de urgenta au ramas mobilizate in teren in sprijinul populatiei si pe timpul noptii. Din ordinul prefectului Constantin Harasim, duminica dimineata, echipa pirotehnica a ISU Suceava se va deplasa la Vatra Dornei pentru a interveni cu material exploziv asupra podului de gheata de pe raul Bistrita", se mai arata in comunicatul ISU.