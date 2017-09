Din cauza stalpilor cazuti pe carosabil circulatia pe strada respectiva a fost restrictionata aproximativ 30 de minute.

Zi cu ghinion pentru un barbat din Vatra Dornei. A cazut de la o inaltime de trei metri, a pus doi stalpi la pamant si a avariat o masina. Luni dimineata, barbatul de 36 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a mers pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, pentru a reseta un switch instalat pe un stalp de iluminat stradal. Acesta intentioneaza sa devina asociat la o firma de internet si a dorit sa verifice existenta aparaturii necesare distribuirii serviciilor de internet, in scopul stabilirii participatiei sale financiare in societatea comerciala in cauza. In momentul in care s-a urcat cu ajutorul unei scari metalice pe stalpul in cauza, acesta s-a rupt de la baza si a cazut spre strada provocand si caderea de la o inaltime de aproximativ trei metri a barbatului. In cadere, din cauza cablurilor aeriene, stalpul a antrenat si prabusirea unui al doilea stalp de iluminat stradal care a cazut peste capota unui autoturism parcat pe strada respectiva. In urma incidentului traficul rutier in zona strazii Unirii a fost restrictionat aproximativ 30 de minute, circulatia fiind reluata dupa ridicarea stalpilor. In urma caderii barbatul a fost ranit, suferind o fractura la piciorul stang. El a fost transportat la Spitalul Municipal Vatra Dornei de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava. In acest caz au fost sesizati atat reprezentantii I.T.M. Suceava cat si politistii. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru comiterea infractiunilor de nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, vatamare corporala din culpa si distrugere.