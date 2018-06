Ziua Drapelului National, marcata la Suceava FOTO

Ziua Drapelului National a fost marcata la Suceava printr-o ceremonie publica de inaltare a Drapelului Romaniei, organizata

de Garnizoana Suceava, in colaborare cu Primaria Municipiului Suceava. La evenimentul organizat in Piata Tricolorului au participat, alaturi de comandantul Garnizoanei Suceava, col. Mugurel Anton, prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, vicepresedintele Consiliului Judetean, Gheorghe Nita, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, viceprimarul Lucian Harsovschi, seful Insepctoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, general de Brigada Ion Burlui, seful Inspectoratului Judetean de Politie, comisar sef Adrian Buga, reprezentanti ai institutiilor deconcentrate, ai asociatiilor cadrelor militare in rezerva si retragere, ai asociatiilor veteranilor de razboi. Prefectul Mirela Elena Adomnicai a dat citire mesajului transmis de Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, cu ocazia Zilei Drapelului National. Ziua de 26 iunie a fost proclamata Ziua Drapelului National prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998, fiind instituita pentru a marca data de 26 iunie 1848, cand Guvernul revolutionar a decretat ca Tricolorul - rosu, galben si albastru - sa reprezinte steagul national al tuturor romanilor. Tricolorul devine un simbol al natiunii romanesti la inceputul secolului XIX. Se poate remarca prezenta celor trei culori in canafii si in picturile de pe panza drapelului rascoalei lui Tudor Vladimirescu, in cadrul careia li se atribuie pentru prima oara semnificatia: "Libertate (albastrul cerului), Dreptate (galbenul ogoarelor), Fratie (rosul sangelui)".