Ziua Drapelului, sarbatorita de autoritati in Piata Steagurilor din Suceava Galerie Foto

Reprezentanti ai ajutoritatilor locale si judetene, cadre de la ISU Suceava, jandarmi si militari au sarbatorit astazi Ziua Drapelului, participand la o ceremonie publica de inaltare a drapelului la monumentul din Piata Steagurilor din municipiul resedinta de judet . Drapelul national a fost sfintit si ridicat pe catarg in acordurile imnului national. La ceremonie au participat:subprefectul judetului-Silvia Boliacu,cea care a si tinut un discurs, presedintele CJ Suceava-Gheorghe Flutur precum , primarul Ion Lungu si generalul de brigada Ion Burlui, seful ISU Suceava. Ziua Drapelului National este marcata, in fiecare an, la 26 iunie.Cu prilejul acestei zile, in Capitala si in toate municipiile resedinta de judet, sunt organizate ceremonii publice de inaltare a Drapelului National.