Ziua Holocaustului in Romania, manifestari comemorative

La Muzeul de Istorie Suceava se va desfasura, pe 9 octombrie de la ora 12.00, o manifestare comemorativa dedicata Zilei Holocaustului in Romania. Pe data de 9 octombrie 1941, a inceput deportarea fortata a populatiei evreiesti din Basarabia si Bucovina, in Transnistria. In cadrul acestei activitati, vor participa presedintele Comunitatii Evreiesti din Suceava, profesor Sorin Golda, muzeograf Cristina Pinzariu, din partea Muzeului Bucovinei, clasele IX F si X C de la Colegiul National "Mihai Eminescu", indrumati de profesor Rodica Cozaciuc, precum si elevi de la Colegiul National "Stefan cel Mare" din Suceava. Dupa o vizita la Sinagoga Gah din Suceava, care va avea loc incepand cu ora 11.00, tot in cadrul manifestarii, la Muzeul de Istorie, de la ora 12.00 va fi prezentat participantilor la eveniment, un film documentar despre holocaustul romanesc, care relateaza marturii absolut cutremuratoare despre masacrele de la Iasi, Dorohoi si Bucuresti, despre lagarele din Transnistria, dar si ale unor unor supravietuitori ai "trenurilor mortii". In memoria celor care au suferit, sau au fost ucisi in aceste dramatice evenimente, la propunerea mai multor organizatii ale supravietuitorilor Holocaustului , precum si a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, cat si din datoria constiintei morale fata de memoria evreilor romani care au avut de suferit in acei ani cumpliti, aceasta zi de 9 octombrie, prin hotarare de Guvern, a devenit din anul 2004 ziua pentru comemorarea Holocaustului in Romania.