Ziua Holocaustului, marcata la Muzeul Bucovinei

In Sala de Conferinte a Muzeului Bucovinei, va avea loc marti, 9 octombrie, incepand cu ora 13.00, proiectia filmului "Gradina sperantei"(The Zookeeper s Wife, regia Niki Caro, SUA, 2017) - o poveste neobisnuita despre familia Antoninei si a lui Jan Zabinski - directorul Gradinii Zoologice din Varsovia si sotia lui - care, in vila lor aflata pe terenul gradinii zoologice, au salvat peste 300 de evrei.

Evenimentul este legat si de data de 9 octombrie, Ziua Holocaustului in Romania, data la care, in anul 1941, a inceput deportarea fortata a populatiei evreiesti din Basarabia si Bucovina, in Transnistria. Despre evenimentele tragice din acesti ani vor vorbi prof. Sorin Golda, presedintele Comunitatii Evreiesti din Suceava si muzeograful Cristina Slavic din cadrul Serviciului Istorie a Muzeului Bucovinei. In continuarea activitatii, participantii la manifestare vor putea viziona si expozitia "Samaritenii din Markowa", pregatita in limba romana din initiativa Institutului Polonez din Bucuresti. Soarta cutremuratoare a familiei poloneze Ulma, care in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a salvat evrei de la moarte, motiv pentru care impreuna cu cei sase copii ai lor au fost impuscati de catre ocupantii germani, poate fi cunoscuta vizitand aceasta interesanta expozitie, care va fi prezentata la Muzeul Bucovinei in perioada 9 octombrie- 31 octombrie 2018.

La activitate vor participa doua clase de elevi, a XI-a C si a XI-a E de la Colegiul National "Mihai Eminescu" din Suceava, indrumati de prof. de istorie Rodica Cozaciuc, reprezentanti ai Casei "Dom Polski" din Suceava.