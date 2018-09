Ziua Pompierilor, marcata cu stil, la ISU Suceava. Institutia a fost luata cu asalt de sute de copii VIDEO

Sarbatoarea mare, la sediul ISU Suceava, joi dimineata, marcandu-se in cadru festiv Ziua Pompierilor din Romania. Ziua a inceput cu un ceremonial militar, urmand apoi o slujba de pomenire a pompierilor cazuti la datorie, si depunerea de coroane la monumentul Pompierul. A fost si Ziua Portilor Deschise la ISU Suceava, asa ca sute de copii au venit aici pentru a admira tehnica si accesoriile de interventie, precum si exercitii tactice ale pompierilor militari. De departe, cel mai savurat moment de catre cei mici a fost reprezentantia cu un caine de urma si care este dresat sa scoata victime de sub daramaturi. Demonstratia a fost aplaudata de micuti minute intregi. Printre cei care au venit la ISU de Ziua Pompierilor se numara si micutii de la Gradinita Gulliver din municipiul Suceava, insositi de educatoare si de cativa parinti. Curiosi, acestia au vrut sa afle cat mai multe despre ceea ce fac zilnic pompierii si despre aparatura de interventie.



Primarul Sucevei a asistat la exercitiile tactice alaturi de nepotelul sau

Alaturi de pompierii suceveni au fost miercuri numeroase oficialitati precum primarul Sucevei, Ion Lungu, prefectul Mirela Adomnicai, vicepresedintele CJ Suceava Viorel Seredenciuc precum si sefi de institutii subordinate MAI. Cu emotie in glas, inspectorul sef al ISU Suceava, colonel Costica Ghiata, a declarat ca sarbatoarea din acest an dobandeste o semnificatie in plus, fiind innobilata de implinirea a 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 1918, desavarsirea statului national roman realizata prin unirea provinciilor romanesti la Romania. Acesta a precizat ca este o onoare si o mare raspunere pentru cadrle ISU sa raspunda solicitarilor sucevenilor venite prin numarul de urgenta 112 si le-a dat asigurari ca pompierii vor fi mereu alaturi de ei la nevoie. 'Chiar daca astazi nu mai suntem in razboi, dumneavoastra sunteti in linia intai, cumva sunteti pe un front, zi de zi, in stare permanenta de alerta, de aceea va multumim si va purtam toata recunostinta', a spus primarul Sucevei, Ion Lungu, care i-a felicitat pe pompieri din tiata inima. De mentionat ca edilul Sucevei a asistat si la exercitiile tactice ale cadrelor ISU alaturi de nepotelul sau, Patrik, in varsta de 5 ani.