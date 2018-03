"Ziua Portilor Deschise" la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Suceava

La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si la sediile detasamentelor de jandarmi din Falticeni, Gura Humorului, Radauti, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei se va organiza miercuri, 28 martie, "Ziua Portilor Deschise", manifestare care se inscrie in programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". Intre orele 09.00-14.00, elevii vor putea vizita spatiile in care isi desfasoara activitatea jandarmii suceveni, familiarizandu-se cu activitatea acestora, tehnica auto, materialele din dotarea posturilor montane de jandarmi si a structurilor de interventie ale inspectoratului.

Cadrele didactice din municipiul Suceava si localitatile invecinate, care doresc sa participe cu elevii la "Ziua Portilor Deschise", se pot adresa, pana la data de 27 martie, Compartimentului Informare si Relatii Publice, la telefon 0230/522.998, interior 24408 sau prin e-mail - relatiipublice@jandarmeriasuceava.ro. In ceea ce priveste institutiile de invatamant din zonele Falticeni, Gura Humorului, Radauti, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei, cadrele didactice se pot adresa subunitatilor de jandarmi din aceste localitati.