Ziua curateniei de primavara in municipiul Falticeni

La actiune au participat aproximativ 800 de persoane.

Premergator sarbatorilor pascale, Primaria Municipiului Falticeni a organizat "Ziua curateniei de primavara". Actiunea, coordonata de Compartimentul Mediu, s-a desfasurat miercuri, 12 aprilie, cu participarea unitatilor de invatamant(scoli si colegii), a Scolii Militare de Subofiteri de Jandarmi Falticeni si a angajatilor sectorului de salubritate.Actiunea a vizat salubrizarea si igienizarea carosabilului, trotuarelor, a spatiilor si zonelor verzi din cartierele de locuinte, a parcurilor si gradinilor publice, salubrizarea si igienizarea cursurilor de apa. O atentie deosebita s-a acordat colectarii selective a deseurilor reciclabile(PET, hartie, doze de aluminiu, deseuri feroase). Interventiile au avut loc in zece zone ale municipiului. Primaria Falticeni a asigurat manusi de unica folosinta, saci colectori si unelte(unde a fost cazul), pentru cei circa 800 de participanti la actiunile de ecologizare."Curatenia de primavara, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale, dincolo de activitatea specifica sectorului de salubritate, a devenit o traditie in Falticeni. Incercam, cum am facut in fiecare an, sa implicam membrii comunitatii in ceea ce ar trebui sa fie o preocupare comuna - un oras curat. Le multumesc elevilor, colegilor profesori, angajatilor primariei, pentru implicare. Urmeaza o sarbatoare importanta si rog cetatenii sa pastreze ceea ce s-a facut pentru confortul tuturor", a precizat Gheorghe Catalin Coman, primar municipiul Falticeni.