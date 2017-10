Sucevenii sunt asteptati miercuri, 4 octombrie, incepand cu ora 10.00, sa sarbatoreasca Ziua mondiala a animalelor la Muzeul de Stiintele Naturii. In anul 1931, cu prilejul unei conventii a ecologistilor, care a avut loc la Florenta, ziua de 4 octombrie a fost proclamata oficial de catre Organizatia Internationala pentru Protectia Animalelor ca Ziua internationala a animalelor. "Instituirea Zilei internationale a animalelor a fost, la acel moment, un mod de a face cunoscuta situatia speciilor de animale aflate in pericol de disparitie. Cu timpul a devenit ziua in care se aduce un omagiu tuturor animalelor, din toate tarile lumii. Va invitam la o lectie muzeala in care vom face un top al celor mai iubite animale, vom vorbi despre recorduri in lumea animal, curiozitati si vom viziona un documentar despre mamifere", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Muzeul Bucovinei.